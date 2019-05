Lusa Comentários 12 Mai, 2019, 20:40 | Seleção Nacional

Os dois golos do encontro foram marcados por João Resende, ambos na segunda parte.



A equipa das ‘quinas’, que conquistou a primeira vitória no torneio, depois do desaire no jogo inicial frente à Bélgica, defronta a Suécia na terça-feira.