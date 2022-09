Portugal venceu últimos três jogos com os checos

Depois do fim da Checoslováquia, que se dividiu em República Checa e Eslováquia, em 1992, Portugal caiu no primeiro embate com os checos, por 1-0, nos quartos de final do Europeu de 1996, disputado em Inglaterra, mas depois respondeu com duas vitórias, também em fases finais do campeonato da Europa.Os comandados do brasileiro Luiz Felipe Scolari triunfaram por 3-1 na segunda jornada da fase de grupos do Euro2008, na Suíça, e, quatro anos depois, o conjunto liderado por Paulo Bento ganhou por 1-0 nos "quartos", na Polónia.Depois destes três encontros em fases finais de Europeus, as duas formações só se voltaram a encontrar na atual edição da Liga das Nações e Portugal somou o terceiro triunfo consecutivo, ao vencer em Alvalade por 2-0, em 21 de junho.





Em encontro da terceira jornada da fase de grupos, e após um empate em Espanha (1-1) e uma goleada à Suíça (4-0), o "onze" de Fernando Santos venceu os checos sem problemas, com dois golos de rajada ainda na primeira parte.



João Cancelo inaugurou o marcador, aos 33 minutos, e Gonçalo Guedes fechou o resultado, aos 38, sendo que nenhum dos dois jogadores poderá jogar no sábado em Praga, o primeiro devido a castigo (dois amarelos) e o segundo porque não foi convocado.



Portugal alinhou com Diogo Costa na baliza, uma defesa com João Cancelo, Pepe, Danilo Pereira e Raphaël Guerreiro, um meio-campo com Rúben Neves, William Carvalho e Bernardo Silva e um ataque com Gonçalo Guedes, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo.



Foi o quarto jogo com os checos, num duelo que começou da pior forma para a formação das quinas, em 1996, num célebre encontro decidido por um "chapéu" do ex-benfiquista Karol Poborsky.





O quinto encontro entre Portugal e a República Checa, da quinta jornada do Grupo A2 da Liga das Nações 2022/23, está marcado para sábado, na Fortuna Arena, em Lisboa, a partir das 19h45 (em Lisboa), com arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.