Quaresma já está em Lisboa, mas falha jogo com o Chipre devido a lesão

Lusa 30 Mai, 2017, 16:18 | Seleção Nacional

De acordo com a mesma fonte, o avançado do Besiktas vai ficar ao cuidado do departamento médico da seleção nacional, a fim de recuperar da lesão contraída ao serviço do clube turco.

Portugal defronta o Chipre no sábado, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, em jogo de preparação para o confronto com a Letónia, de qualificação para o Mundial de 2018, e para a Taça das Confederações, que se vai realizar entre 17 de junho e 02 de julho.