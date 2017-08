Quatro novidades nas escolhas de Fernando Santos

Mário Aleixo - RTP 24 Ago, 2017, 12:06 / atualizado em 24 Ago, 2017, 12:31 | Seleção Nacional

O anúncio dos convocados de Fernando Santos realizou-se ao início da tarde desta quinta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras.



A seleção nacional joga no dia 31 de agosto, pelas 19h45, no Estádio do Bessa, diante das Ilhas Faroé, e no dia 3 de setembro, pelas 19h45, no Estádio do Ferencváros, em Budapeste, diante da Hungria.





Eis a lista completa dos 24 futebolistas escolhidos:

– Rui Patrício, Beto e Bruno Varela;– Cédric, Bruno Alves, Pepe, José Fonte, João Cancelo, Fábio Coentrão e Eliseu;– Danilo, William Carvalho, Adrien Silva, André Gomes, Bernardo Silva, João Moutinho, João Mário e Pizzi ;– Cristiano Ronaldo, Quaresma, André Silva, Gelson Martins, Bruma e Nelson Oliveira.