Rade Obrenovic arbitra o Portugal-Inglaterra

O juiz de campo, de 32 anos, será auxiliado pelos seus compatriotas Grega Kordez e Aleksandar Kasapovic, enquanto o croata Duje Strukan irá desempenhar a função de quarto árbitro.O sistema de videoárbitro (VAR) vai ser utilizado a partir desta fase, mas a UEFA apenas detalhará mais tarde a sua constituição para o jogo, que decorre em Kutaisi, na Geórgia.Internacional desde 2017, Rade Obrenovic vai arbitrar pela terceira vez nesta edição do Europeu de sub-21, após já ter dirigido o triunfo da Inglaterra sobre Israel (2-0), do Grupo C, no último domingo, igualmente em Kutaisi, e a igualdade entre a anfitriã Geórgia e os Países Baixos (1-1), da "poule" A, que integrou os lusos, na terça-feira, na capital Tbilisi.A UEFA nomeou ainda o português João Pinheiro para dirigir o encontro entre França e Croácia, também aprazado para domingo, na cidade romena de Cluj-Napoca, no qual vai ter Bruno Jesus e Luciano Maia como assistentes e o sueco Mohammed Al-Hakim nas funções de quarto árbitro, estando ainda por conhecer os elementos da equipa de VAR.O português, de 35 anos, já tinha conduzido o êxito da Suíça ante a Noruega (2-1), do Grupo D, em 22 de junho, em Cluj-Napoca, e o "nulo" da Croácia frente à anfitriã Roménia (0-0), da "poule" B, na terça-feira, na capital Bucareste.Portugal, que foi segundo classificado do Grupo A, encara a Inglaterra, vencedora invicta da "poule" C, no domingo, a partir das 17h00 em Lisboa, no Estádio Ramaz Shengelia, em Kutaisi, na Geórgia, no terceiro jogo dos "quartos" do Europeu de sub-21.