Rafael Leão diz que Europeu de sub-21 está mais perto após vencer Noruega

“O Europeu ficou mais perto, mas o ‘mister’ não nos deixa deslumbrar. Apesar de termos feito um grande jogo, ele diz-nos para não ‘baixarmos’ e no próximo jogo [com Gibraltar] a equipa vai estar mais forte. Vamos procurar a vitória para atingir o primeiro lugar”, assinalou o jogador, em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol.



O triunfo manteve a equipa das ‘quinas’ no segundo lugar, agora com 15 pontos em seis jogos, contra o pleno de 21 dos Países Baixos, com sete jogos, enquanto a Noruega é terceira, com 10, em oito.



Para a fase final do Euro2021, que se realiza na Hungria e Eslovénia, entre 24 e 31 de março (fase de grupos) e 31 de maio e 06 de junho ('quartos', 'meias' e final), qualificam-se os vencedores dos nove grupos e os cinco melhores segundos.



“Não podemos perder mais pontos. Sabemos a classificação e vamos para o próximo jogo focados, determinados. O mais importante é conseguir os três pontos. Pensamos sempre em ganhar e ficar em primeiro lugar para conquistarmos o nosso objetivo, que é estar no Europeu”, acrescentou Rafael Leão.



Portugal defronta Gibraltar na terça-feira, no Victoria Stadium, às 18:00 (horas de Lisboa).



Nos últimos três jogos do grupo 7 de qualificação, a seleção portuguesa ainda recebe Bielorrússia, adiado no início de setembro, devido a isolamento na equipa visitante por caso de covid-19, Chipre e Países Baixos.