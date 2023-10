Rafael Rodrigues pensa "jogo a jogo" para seleção de sub-21 somar só vitórias

Destacando ser este um “grupo muito bom e de muita qualidade” que está “preparado para fazer uma grande qualificação” e questionado sobre se é possível um apuramento só com vitórias, o lateral esquerdo respondeu que “assinaria já por baixo, mas tem que ser jogo a jogo”.



“É assim que temos que pensar, porque pode não ser isso que aconteça e vamos fazer as coisas da melhor maneira para que seja possível acabar esta fase de qualificação só com vitórias”, disse antes do treino no estágio em Arcos de Valdevez, em conferência de imprensa de antevisão à receção à Bielorrússia, na sexta-feira, em Barcelos.



Há cerca de um mês, também para a fase de qualificação, Portugal goleou o mesmo adversário por 5-0 (o jogo foi realizado na Arménia por sanção da UEFA devido à invasão da Rússia à Ucrânia), mas Rafael Rodrigues, de 21 anos, habitual titular da equipa B do Benfica na II Liga, disse esperar “um jogo difícil”.



“Tornámos o jogo fácil na Arménia, ganhando 5-0, mas cada jogo tem a sua história e temos que trabalhar para tornar o jogo fácil. Estamos a preparar o jogo da melhor forma”, afirmou.



O lado mental de não relaxar após uma vitória clara como essa foi destacado pelo jogador.



“Claro que sim, já estamos habituados a isso, quer na seleção, quer em clube, que cada jogo é um jogo. Podemos torná-lo mais fácil estando nas nossas capacidades máximas, mas também se pode tornar mais difícil se não estivermos aptos para tal. A equipa está sempre muito concentrada e vai entrar da melhor maneira possível”, garantiu.



Rafael Rodrigues, que elegeu como referências os internacionais Nuno Mendes e Raphaël Guerreiro, revelou a ambição de também chegar à seleção AA, mas antes mostrou-se focado em ajudar a seleção sub-21 “da melhor maneira possível, jogo a jogo, estágio a estágio”.



Portugal lidera o Grupo G, com seis pontos em duas jornadas, oito golos marcados e zero sofridos, a Grécia é segunda classificada, com quatro pontos, e a Bielorrússia é quinta, com três pontos, mas já com cinco jogos realizados.



A seleção nacional de sub-21 recebe a congénere bielorrussa a partir das 17:30, no Estádio Cidade de Barcelos, e quatro dias depois (17 outubro) joga com a Grécia, em Guimarães.