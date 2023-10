Râguebi Mundial. Portugal fez história na despedida

No último jogo do Grupo C do Mundial2023 de râguebi, Portugal conseguiu fazer história e triunfou sobre as Fiji, num jogo sempre equilibrado e que ficou decidido nos minutos finais, com um ensaio de Rodrigo Marta transformado por Samuel Marques.





Pela primeira vez no França2023, soou o "Somos Lobos" após o apito final, a música oficial da seleção portuguesa, da autoria dos Xutos e Pontapés para pontuar a festa portuguesa que estalou de imediato no relvado do Stadium de Toulouse.



O resultado coloca Portugal no quarto lugar do Grupo C, com seis pontos, mais três do que a Geórgia, e permitiu, ainda assim, que as Fiji se qualificassem para os quartos de final ao conquistar o ponto de bónus defensivo.



A seleção portuguesa volta a casa sem o sonhado apuramento para o Austrália2027, que só seria possível pelos três primeiros lugares, mas com praticamente todos os objetivos cumpridos, incluindo o de somar a primeira vitória da sua história na maior competição internacional de seleções.







Carlos Amado da Silva, presidente da Federação Portuguesa de Râguebi, disse que os jogadores “foram fantásticos e que deram tudo” neste jogo, que fica para a história do desporto.







Patrice Lagisquet (selecionador de Portugal) comentou: “O balanço é o de uma equipa deste nível que progrediu sempre em todos os quatro jogos. Houve lacunas nos primeiros, mas cada vez menos e quando vemos as estatísticas do jogo com a Austrália percebemos que estávamos próximos de conseguir algo muito simpático. Hoje, apesar de alguns erros cometidos, fizemos um jogo ainda mais conseguido. Por isso o balanço é muito positivo. O mais interessante é a progressão que esta equipa teve sempre ao longo dos jogos".







O primeiro-ministro português, António Costa, congratulou a seleção portuguesa de râguebi pela “notável vitória” sobre as Fiji (24-23), a primeira num mundial, a culminar o “extraordinário campeonato” protagonizado pelos "lobos".

“A notável vitória de hoje culmina o extraordinário campeonato que a Seleção Nacional de Râguebi disputou com alegria, determinação e ambição. Vivam os Lobos!”, escreveu, na rede social X (antigo Twitter).







A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, afirmou, no domingo, que a seleção portuguesa de râguebi foi “inexcedível na determinação”, ao conquistar uma inédita vitória num mundial, sobre as Fiji (24-23), que “compensa todo o esforço”.







Declarações após o Fiji–Portugal do Campeonato do Mundo de râguebi França2023, disputado no Stadium de Toulouse, que terminou com a vitória da seleção portuguesa.