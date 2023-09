Râguebi Mundial. Portugal procura primeira vitória

Tal como em 2007, os "lobos" foram a última equipa a qualificar-se e vão disputar o Grupo C, frente a Austrália, País de Gales, Fiji e Geórgia, mas chegam a França com ambições mais altas do que na sua primeira e única participação.No grupo que se prevê o mais equilibrado do Mundial, onde os quatro adversários da seleção lusa ocupam lugares no ranking mundial entre o sétimo e o 11.º, Portugal (16.º) corre por fora, mas sonha com uma surpresa que possa baralhar as contas dos favoritos.Objetivamente, os "lobos" colocam a mira na(11.º), velho conhecido do Europe Championship, adversário com o qual empataram (25-25) na qualificação, em Tbilisi, em fevereiro do ano passado, e defrontam na segunda jornada, em 23 de setembro, em Toulouse.No entanto, a seleção portuguesa não vence os "lelos" desde fevereiro de 2005, ainda antes da sua primeira presença num Mundial, dois anos depois, e já em fevereiro deste ano perdeu por 38-11 na final do Europeu disputada em Badajoz.(sétimo lugar) é outro adversário contra o qual os "lobos" sonham causar uma surpresa, na última jornada do Grupo C, em 8 de outubro, mas os ilhéus têm demonstrado uma clara subida de rendimento, traduzida, de resto, na sua atual posição no ranking.(nono lugar) e o(10.º) têm um ranking teoricamente mais acessível do que os ilhéus, mas integram o lote de candidatos a chegar às fases mais adiantadas da competição.Os galeses são o primeiro adversário dos "lobos", em 16 de setembro, em Nice, e os "wallabies", cuja equipa secundária derrotou a seleção portuguesa (30-17) em agosto, são o terceiro adversário, em 1 de outubro, em Saint-Étienne.Ambos cruzam o caminho dos "lobos" numa fase em que o cansaço físico e psicológico, bem como a possibilidade de as contas do grupo já estarem fechadas, ainda não interfere com o que possa acontecer no relvado.