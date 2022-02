Râguebi. Portugal precisa de vencer a Roménia

A seleção portuguesa travou uma série de 20 vitórias consecutivas dos "lelos" na competição, ao empatar 25-25 em Tbilissi, mas Patrice Lagisquet admitiu à agência Lusa que o excesso de confiança pode complicar os objetivos da equipa, que passam por uma vitória em Bucareste.”, disse o francês, ao telefone, desde Tbilissi, onde a seleção montou o seu quartel-general entre as duas partidas.Segundo o técnico, uma derrota portuguesa em Bucareste, no sábado, “não significa o adeus” ao Mundial, porque “a Roménia ainda vai a Espanha e recebe a Geórgia”, além de que “os resultados na primeira volta mostraram que não é fácil para nenhuma equipa competir neste torneio das Seis Nações B”.No entanto, os jogadores sabem “” de França2023 e que, se o ganharem, têm “”, que deu uma injeção de confiança ao grupo.”, insistiu Lagisquet.Além disso, na memória de todo o grupo de trabalho, ainda está a derrota consentida frente aos romenos, na primeira volta, por um ponto de diferença e após consentir um ensaio transformado na bola de jogo.No sábado, no entanto, é um novo jogo e Patrice Lagisquet deu a "receita" para alcançar a vitória e pelo menos quatro pontos no terreno do adversário direto na ‘corrida’ ao Campeonato do Mundo.”, analisou o "Express de Bayonne".Portugal visita a Roménia no sábado, em partida com início marcado para as 15h30 (hora de Lisboa) e a contar, simultaneamente, para a segunda jornada do Europe Championship 2022 e para a sétima ronda do apuramento para o Mundial de França2023.A Geórgia lidera a corrida para o Mundial com 25 pontos, seguida de Roménia (18), Espanha (17), Portugal (16), Rússia (9) e Países Baixos (0).

Qualificam-se diretamente para o Mundial os dois primeiros classificados, enquanto o terceiro terá de disputar um torneio de repescagem mundial, em novembro.