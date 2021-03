Revista Desportiva da semana

- No campeonato nacional… tudo na mesma, ou quase! Sporting somou a 24.ª jornada consecutiva sem perder, continua sem abrandar, e mantém os 10 pontos de avanço do 2.º classificado, o FC Porto. O Benfica é que venceu em Braga pela 6ª época consecutiva e ultrapassou o Sp. Braga na terceira posição.- E se na semana passada nenhum treinador na I Liga tinha sido despedido, pois bem, nesta voltou a ser! Luís Freire abandonou o comando do Nacional da Madeira, Regressando pela 4.ª vez aos alvi-negros está… Manuel Machado! Vamos lá voltar a pegar no dicionário!- Neste fim-de-semana não há campeonatos porque há… selecções! Começou a fase de apuramento europeia para o Mundial 2022 no Qatar. Portugal entrou a vencer, mas… sem convencer! Ganhámos 1-0 ao Azerbaijão… com… um autogolo!- Quem regressou à selecção do seu país, 5 anos depois foi… Ibrahimovic. Com 39 anos, jogou frente à Geórgia e ainda teve tempo para… um cartão amarelo!- Já os Sub 21 começaram muito bem a fase final do Euro, e logo com uma vitória frente à Croácia (1-0). O sonho de conquistar pela 1.ª vez este Europeu começa a ganhar forma.- Neste europeu pode acontecer história para a Alemanha. Youssoufa Moukoko poderá ser o mais novo de sempre a alinhar no europeu da categoria, 16 anos e alguns dias. (não entrou no primeiro jogo que a Alemanha venceu por 3-0 à Hungria)- Continuando na relva, decide-se hoje o vencedor do torneio das 6 nações em râguebi. Num momento incrível de inspiração, os franceses conseguiram dois ensaios nos últimos 10 minutos frente a Gales, e venceram o jogo por 2 pontos, adiando tudo para … hoje! Vão defrontar a Escócia no último jogo do torneio.- Continuando a correr na relva, o Sporting sagrou-se campeão nacional de corta mato, tanto em masculinos como femininos. Rui Pinto venceu em masculinos, Salomé Rocha venceu em femininos.- O alemão Zverev venceu o ATP de Acapulco, já o russo Aslan Karatsev venceu pela 1.ª vez na sua história um torneio ATP, foi no Dubai. E no WTA… a vencedora em São Petersburgo também foi uma russa, Daria Kasatkina.- No ciclismo, na Volta à Catalunha, o português João Almeida ainda liderou a corrida durante a semana, mas está atualmente na sétima posição, a 1 minuto e 7 segundos do novo líder… Adam Yates.- No golfe a saga continua no PGA TOUR. Ninguém consegue vencer 2 troféus! 13 provas do PGA e… 13 vencedores diferentes, desta feita tivemos o primeiro australiano a vencer uma prova, foi Matthew Jones.- Na neve, terminaram as competições de esqui alpino! Grandes vencedores dos Globos de Cristal… o francês Alexis Pinturault nos homens e eslovaca Petra Vlhova nas senhoras (1.º titulo para a eslovaca).- A chinesa Yang Jiayu bateu o recorde mundial dos 20km Marcha, com 1h 23m 49s.



JOGOS OLÍMPICOS



- E o comité olímpico já decidiu… os jogos olímpicos vão ser com público… mas só da terra! Só haverá japoneses!



A MEDALHA PORTUGUESA VAI PARA…



- Ana Catarina Nogueira ficou em 2.º lugar no golden tour de Marselha de Natação. Medalha de Prata para a portuguesa nos 200m mariposa.



FALECIMENTO



- Katherine Diaz (22anos), a jovem do El Salvador, faleceu quando treinava surf, ao ser atingida por… um raio!



E VÃO CHEGAR ESTE FIM-DE-SEMANA…



- Vão começar os Mundiais de Moto GP e de Fórmula 1. O português Miguel Oliveira vai iniciar no Qatar o seu 3.º mundial de Moto GP.