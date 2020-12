REVISTA DO ANO DESPORTIVO 2020

- O Corona vírus parou o desporto mundial (!)- Pela 1ª vez na história a maratona de Boston foi cancelada (com mais de 100 anos, nem a 1ª e 2ª guerras a pararam).- COI adiou jogos olímpicos para 2021- UEFA adiou EURO 2020 para 2021- Torneio de Wimbledon em Ténis adiado pela 1ª vez após a II Guerra Mundial- Não houve circuito Mundial de Surf- Muitos campeonatos terminaram sem campeão.- Em Portugal as modalidades de pavilhão não tiveram campeões.- Com o cancelamento do apuramento para o Mundial… Portugal regressa a um Mundial de Andebol… 18 anos depois.- UEFA deu a final da Liga dos Campeões a Lisboa.- Tom Brady (42 anos) deixou os New England Patriots ao fim de 20 anos (!)- Liverpool foi campeão inglês… 30 anos depois (!)- Leeds subiu à primeira liga… 16 anos depois.- Farense regressou à I liga… 18 anos depois.- Mike Tyson regressou aos ringues aos 54 anos (!)-Barcelona “levou” 8 golos frente ao Bayern na Liga dos Campeões. Desde 1946 que o Barcelona não sofria 8 golos (!)- Sanjoanense regressou ao campeonato de andebol… 33 anos depois.- 24 anos depois o Mundial de F1 regressou a Portugal.- Um português venceu o Masters no circuito mundial de Dardos PDC, José de Sousa.- Joan Mir venceu o Mundial de MOTO GP.- Tadej Pogacar (Esl) venceu o Tour.- Medvedev venceu o Masters de Ténis.- Jiangsu Suning foi campeão chinês, Bodo Glint campeão norueguês, Basaksehir campeão turco.- O PSG conseguiu finalmente atingir a primeira final da Liga dos Campeões.- Pierre Gasley venceu o seu 1.º GP de sempre de F1. (Desde 1996, Olivier Panis, que um francês não ganhava um GP)- Swiatek venceu o seu 1.º "grand slam" de sempre (Roland Garros), e aos 19 anos (!). A polaca não perdeu um único "set". Tornou-se na 2.ª mais jovem de sempre, depois de Mónica Seles.- Honda tornou-se no primeiro jogador da história a marcar golos nos 5 continentes, quando marcou aos 33 anos pelo Botafogo (América).- Amaro Antunes (W52 FC Porto) venceu a Volta a Portugal em bicicleta.- A selecção argentina de râguebi ganhou pela 1.ª vez na sua história (ao fim de 31 encontros) à Nova Zelândia.- Juventus campeã italiana de futebol pela 9.ª vez consecutiva.- Bayern campeão alemão de futebol pela 8.ª vez consecutiva.- Ludogorets na Bulgária pela 9.ª vez.- Celtic na Escócia pela 9.ª vez.- RB Salzburg na Áustria pela 7.ª vez.- Nikolai Karpol iniciou a sua 51.ª (!) época consecutiva como treinador da equipa de volei do Ekaterinburg.- Lewis Hamilton campeão da F1 pela 7.ª vez (igualou o recorde).- Sebastien Ogier campeão de ralis pela 7.ª vez (a dois do recorde).- FC PORTO fez a dobradinha, vencedor do campeonato e Taça de Portugal.- FC Porto – vencedor da supertaça.- Sp. Braga – Vencedor da Taça da Liga.- Nacional e Farense subiram à I Liga… Desp. Aves e Vitória FC desceram… e bem fundo!- Cláudio Ramos (ao serviço do Tondela) tornou-se no jogador de sempre (em 87 campeonato nacionais) a jogar mais minutos consecutivos sem interrupções. Foram 103 jornadas consecutivas.- Nadal igualou Roger Federer em títulos do "Grand Slam" em Ténis, ambos têm 20.- Andrey Rublev, com 5 títulos, foi o tenista com mais torneios ATP ganhos em 2020.- E no golfe foi Dustin Johnson o grande vencedor, com 4 títulos no PGA Tour.- Ronnie O’Sullivan foi campeão Mundial de Snooker pela 6.ª vez.- Lewis Hamilton (95) ultrapassou Michael Schumacher (91) em n.º de GP.- Inglaterra venceu o torneio das 6 nações em râguebi pela 29.ª vez, naquele que foi o maior torneio de sempre (demorou 9 meses)- Vince Carter tornou-se no 1.º jogador da história da NBA a atuar em 4 décadas diferentes (entrou em 1998).- Claressa Shields, campeã em WBC, WBO e pesos médios (3 títulos mundiais em 10 combates), 1.ª pugilista da história a conseguir.- Halland estreia-se no B. Dortmund… entra aos 59 minutos, e em 23 minutos faz... "hat trick" (!). Único jogador da Bundesliga a sair do banco e a marcar 3 golos (!)- Martin Fourcade conquistou o 11.º titulo mundial (excluindo estafetas) igualando o norueguês Ole—Einar Bjoerndalen.- Djokovic termina o ano no topo pela 6.ª vez e igual Pete Sampras. 39 vitórias em 2020 (apenas duas derrotas)- Caleb Dressel bateu vários recordes do mundo na natação.- LA Lakers venceram a NBA pela 17.ª vez e igualaram os Boston Celtics.- David Villa despediu-se do futebol, o Kobe foi a sua última equipa.- Undertaker diz adeus ao Wrestling… 30 anos depois (!)- No andebol conseguimos a melhor classificação de sempre, 6.º lugar num Europeu. E por duas vezes ganhámos aos hexacampeões mundiais, França.- Campeões Europeus de Futebol de Praia, derrotando a Suíça na final.- Europa – Bayern.- Ásia – Ulsan.- América do Norte e Central – Tigres.- África – Al Ahly.- Andebol – Espanha (M), Noruega (F)- Polo Aquático – Hungria (M), Espanha (F)- No esqui alpino os vencedores foram Aleksander Kilde (Noruega) e Federica Brignone (Ita)- Kansas City Chiefs vencem o super bowl pela 2.ª vez.- Armand Duplantis (20 anos) bateu o recorde do mundo de salto à vara (6,18m).- Ciclocross – Mathieu Van Der Poel campeão do mundo (3.ª vez).- 1.º jogo do ano realizou-se no Japão, no Vissel Kobe-2 Kashima -0 (um auoto golo de Tomoya Inukai foi o 1.º golo de 2020).- Telma Monteiro – conquistou a 14ª .medalha em Europeus de Judo para Portugal.- Pedro Santos – 1.º futebolista a vencer a MLS, campeonato de soccer na américa (pelos Columbus Crew).- José Morais – bicampeão sul coreano de futebol pelo Jeonbuk.- Luís Castro – Campeão pelo Shaktar Donetsk.- Bruno Pereira – Campeão de Futebol por Omã.- Pedro Martins – Campeão de futebol grego pelo Olympiakos .- Nuno Espírito Santo – Levou os Wolves aos oitavos final de uma prova europeia… 48 0anos depois.- Ricardinho – Campeão espanhol de Futsal pela 6.ª vez.- João Almeida – Pela 2.ª vez na história um ciclista português vestiu de rosa no Giro (15 dias de rosa)- Ruben Guerreiro – Venceu o prémio de líder da montanha no Giro.- Iuri Leitão e Ivo Vieira – Conquistaram as primeiras medalhas de Ouro de sempre para Portugal nos Europeus de Pista de Elites.- Fernando Pimenta – 100 medalhas internacionais na canoagem.- Filipe Albuquerque – Venceu as 24 horas de LeMans. Campeão Mundial de resistência em LMP2.- Júlio Ferreira – Campeão europeu de -80kg em Taekwondo.- Duarte Benavente – Campeão Mundial de Formula 2 em Motonáutica.- Miguel Oliveira – 1.º piloto de sempre a ganhar uma prova (e até foram duas) em MOTO GP.- Félix da Costa – Campeão do Mundo de Fórmula E.- José de Sousa – 1.º português a vencer um masters de setas no circuito PDC.- Ronaldo – Chegou aos 1000 jogos oficiais como sénior, ao 100.º golo pela seleção e foi considerado o jogador do século.- Jéssica Silva – primeira futebolista portuguesa a vencer a Liga dos Campeões (Fem).- David Stern (líder da NBA entre 1984 e 2014)- Paulo Gonçalves (Motard português)- Kobe Bryant (jogador da NBA, campeão por 5 vezes)- Miranda Calha (antigo secretário de Estado do Desporto)- Stirling Moss (grande piloto de F1)- Hanuch (ex-jogador do Sporting)- Joe Morrow (campeão olímpico nos 100, 200 e 4x100)- José Bastos (antigo guarda-redes Benfica)- Kulkov (ex jogador de Benfica, Porto e Alverca)- Reinado Teles (antigo dirigente do FC Porto)- Vítor Oliveira (treinador)- DIEGO ARMANDO MARADONA- PORTUGAL passou a ser o único país que é Campeão Europeu de Futebol durante… 5 anos consecutivos (com apenas 1 torneio jogado) (Nota: a Espanha teve 8 anos consecutivos, mas… jogou 2 europeus)

- Tudo isto em que foi CORONA considerado o melhor jogador da I Liga (!)