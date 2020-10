Reviver o passado em Paris

Nos arredores de Paris, as duas seleções vão subir ao relvado do Stade de France, de grande memória para o lado português, empatados na liderança do agrupamento com seis pontos, com a equipa gaulesa a ter o rótulo de favorita devido ao excelente momento que está a passar e de ter o estatuto de atual campeão mundial.Além de somar 10 triunfos consecutivos, o último uma goleada num particular por 7-1 sobre a Ucrânia, equipa que dificultou muito a vida a Portugal na fase de qualificação para o Euro2020 (0-0 na Luz e derrota 2-1 em Kiev), o conjunto de Didier Deschamps deverá querer ‘vingar’ a derrota bem amarga de há quatro anos, na final do Euro2016 (1-0).Este será apenas o quinto jogo oficial entre as duas seleções, o primeiro fora de uma fase final de uma grande competição, com o último a ficar na história do futebol luso.Em quatro encontros oficiais, Portugal soma apenas um triunfo, na tal final do Euro2016, mas antes a França tinha sempre eliminado a seleção nacional nas grandes competições, e sempre nas meias-finais, como aconteceu no Euro84, no Euro2000 e no Mundial2016.Fernando Santos vai tornar-se no selecionador com mais jogos de sempre por Portugal (75), ultrapassando o brasileiro Scolari (orientou a equipa lusa entre 12 de fevereiro de 2003 e 19 de junho de 2008), precisamente no mesmo estádio e no mesmo dia em que há seis anos fez a sua estreia, o Stade de France.A preparação de Portugal ficou marcada por dois casos positivos da covid-19, primeiro com o defesa central José Fonte, que abandonou o estágio na terça-feira, e depois com o guarda-redes Anthony Lopes, na sexta-feira, que obrigou a comitiva lusa a adiar por um dia a viagem até Paris.Por essa razão, Fernando Santos chamou primeiro Domingos Duarte e depois Bruno Varela.

O França-Portugal está agendado para as 19:45 (20:45 horas locais) e terá arbitragem do espanhol Carlos Del Cerro Grande.





(Com Lusa)