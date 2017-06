É madeirense, já jogou futebol e diz-se desencantado com o que vê. Veio ao Europeu de sub 21 em busca de qualidade e encontrou-a na selecção de Portugal. Ricardo Corte despediu-se do restaurante onde trabalhava em Inglaterra para seguir as pisadas à equipa de Rui Jorge como confessou ao enviado da Antena 1 Fernando Eurico.