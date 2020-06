Ricardo Soares quer Moreirense "concentrado" e "motivado" para vencer Aves

Na véspera de novo duelo entre as formações de Moreira de Cónegos, do concelho de Guimarães, e de Vila das Aves, do município de Santo Tirso, que distam seis quilómetros entre si, o técnico admitiu que a partida é sempre "motivante" para os adeptos de ambos os clubes, face à rivalidade existente, mas avisou que os seus jogadores devem apenas concentrar-se em "fazer o melhor" e em conquistar mais três pontos.



"[O Aves] é um adversário valoroso, com jogadores de qualidade. Mas mais importante do que nos focarmos no adversário, é focarmo-nos no que somos capazes de se fazer, no que trabalhamos diariamente e no nosso plano de jogo. Se nos concentrarmos nas tarefas e entrarmos com motivação, estamos mais perto de conseguir a vitória", realçou, na conferência de antevisão ao jogo agendado para as 17:00 de segunda-feira.



A formação ‘cónega’, que perdeu somente um dos últimos 10 encontros no campeonato e ocupa o nono lugar, com 35 pontos, vai defrontar um adversário que é 18.º e último da tabela, com 14, podendo ser despromovido na 29.ª jornada, mas Ricardo Soares frisou "não ter prazer nenhum" na hipótese "de ver descer de divisão" um clube que treinou em 2017/18 - a descida confirma-se caso os avenses percam e o Marítimo vença o Benfica, também na segunda-feira.



O técnico acrescentou que o plantel tem trabalhado "com muita qualidade, empenho e dedicação", permitindo-lhe alterar os titulares de jogo para jogo, consoante as necessidades de cada um deles - desde a retoma do campeonato, o clube vimaranense apresentou quatro ‘onzes' diferentes nas quatro partidas realizadas.



"Cada jogo é diferente. Preparámos todos os jogos de acordo com o que entendemos melhor para conseguir o objetivo. Isso não quer dizer que [no essencial] estamos a preparar este jogo de forma diferente dos demais", esclareceu, tendo dito que o único jogador em dúvida para o duelo de segunda-feira é o médio Fábio Pacheco.



Questionado sobre a aquisição a título definitivo do guarda-redes Pasinato, totalista na I Liga, com um contrato válido até 2023, o treinador realçou que a decisão mostra "grande competência" da administração do clube, já que o brasileiro, de 28 anos, tem "evoluído muito" e mostra "características diferenciadas" na baliza.



O Moreirense, nono classificado da I Liga, com 35 pontos, visita o reduto do Desportivo das Aves, 18.º e último, com 14, em partida da 29.ª jornada, às 17:00 de segunda-feira, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, em Vila das Aves, com arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.