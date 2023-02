Roberto Martínez assume ser treinador de ataque

Em resposta a várias perguntas de adeptos, num vídeo divulgado no "site" oficial da FPF, o técnico de 49 anos considerou que o povo português “vive muito o futebol”, situação que o agrada, e confessou já ser adepto da gastronomia nacional, sobretudo do cozido à portuguesa.”, afirmou Roberto Martínez.O sucessor de Fernando Santos explicou que a seleção portuguesa tem uma “grande reputação a nível mundial” e enalteceu a “estrutura desportiva” que encontrou na FPF.”, confessou.Martínez defendeu que um jogador de seleção nacional tem de ter uma grande “capacidade mental” e de saber “atuar com intensidade”, já que “não há margem de erro” nos jogos internacionais.”, disse.Ainda a conhecer o país de norte a sul, Martínez revelou que gostou muito das praias da zona de Troia, que é adepto do cozido à portuguesa, embora ainda tenha que provar bacalhau, e que, se não fosse treinador de futebol, seria fisioterapeuta, tendo mesmo tirado a licenciatura quando ainda vivia em Espanha.”, concluiu.A estreia de Roberto Martínez à frente da seleção portuguesa está agendada para 23 de março com a receção ao Liechtenstein, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no arranque do Grupo J de qualificação para o Euro2024. Três dias depois, Portugal desloca-se ao Luxemburgo.