Roberto Martínez divulgou escolhas para fechar a qualificação

Mesmo com o apuramento e o primeiro lugar assegurado no Grupo J, o técnico espanhol já assumiu publicamente o objetivo de terminar a qualificação com apenas vitórias, algo que seria inédito na história da seleção nacional, deixando para o próximo ano, na preparação para o Europeu, a possibilidade de chamar novas caras.Martínez anunciou as suas escolhas às 12h30, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.





Guarda-redes - Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers FC) e Rui Patrício (AS Roma);



Defesas - Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Wolverhampton Wonderers), João Cancelo (FC Barcelona), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (SL Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Pepe (FC Porto) e Toti Gomes (Wolverhampton Wanderers).



Médios - João Palhinha (Fulham FC), Rúben Neves (Al-Hilal), João Neves (SL Benfica), Bruno Fernandes (Manchester United), Otávio Monteiro (Al Nassr), Vitinha (PSG), Matheus Nunes (Manchester City) e Bernardo Silva (Manchester City)



Avançados - Ricardo Horta (SC Braga), Bruma (SC Braga), Rafael Leão (AC Milan), João Félix (FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Gonçalo Ramos (PSG) e Diogo Jota (Liverpool FC).







O selecionador de Portugal, Roberto Martínez, assumiu que, neste momento, o objetivo principal é terminar a fase de qualificação para o Euro2024 de futebol só com vitórias.



“Agora, temos um estágio para terminarmos a fase de apuramento. Depois, temos o estágio de março, que será muito importante. A porta da seleção está sempre aberta. Mas, agora, precisamos de continuidade, de criar ligações e criar um grupo competitivo. Estamos focados nos dois próximos jogos para terminarmos esta histórica fase de qualificação da melhor maneira possível”, disse Roberto Martínez.



O técnico espanhol falava aos jornalistas em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, após a divulgação da lista de convocados para os duelos com Liechtenstein e Islândia, das duas últimas jornadas do Grupo J de apuramento para o próximo Europeu.



“Queremos chegar ao último jogo (frente à Islândia, no Estádio José Alvalade) e celebrar o talento espetacular que esta seleção tem”, referiu.







A equipa das quinas defronta o Liechtenstein em 16 de novembro, às 19h45 (de Lisboa), em Vaduz, e, três dias depois, a Islândia, no Estádio José Alvalade, à mesma hora.

Portugal lidera a Grupo J com 24 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 11. A Islândia é quarta colocada, com 10 pontos, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.



Os futebolistas Pepe, Matheus Nunes e Bruma regressaram à convocatória da seleção portuguesa.O central Pepe, do FC Porto, falhou as últimas duas convocatórias, o médio Matheus Nunes, do Manchester City, não entrava nas opções desde março, enquanto o extremo Bruma, do Sporting de Braga, não era chamado à equipa das quinas desde 2019, então ainda sob o comando de Fernando Santos.Em sentido inverso, saíram das opções Danilo Pereira e Raphaël Guerreiro, ambos por lesão, tal como Pedro Neto.