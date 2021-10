Ronaldo diz que "hat-trick" apontado ao Luxemburgo tem "importância especial"

Na terça-feira, no Estádio Algarve, o capitão da seleção lusa faturou aos oito, 13 e 87 minutos, os dois primeiros de penálti, para atingir os 801 tentos, no dia em que cumpriu o 1.103.º jogo oficial desde a estreia pelo Sporting, em 14 de agosto de 2002.



“Um ‘hat-trick’ é sempre um momento muito especial para qualquer jogador. Felizmente já fiz alguns ao longo da minha carreira e este, ontem [terça-feira] no Algarve, assume uma importância especial por ser o 10.° ao serviço da Seleção Nacional e também por ser perante o nosso público”, escreveu o avançado das ‘quinas’, na sua página pessoal da rede social Instagram.



O jogador dos ingleses do Manchester United termina o ‘post’ com um agradecimento aos colegas de equipa, assim como ao público.



“Obrigado aos meus companheiros de equipa, sem eles não seria possível, mas também aos adeptos pelo apoio constante! Seguimos juntos e focados nos nossos objetivos!”, concluiu.