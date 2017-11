Rúben Dias diz que derrota com a Bósnia serviu de "despertador" para os sub-21

07 Nov, 2017, 20:22 | Seleção Nacional

Na antevisão da dupla jornada integrada no grupo 8 de apuramento para o Campeonato Europeu de 2019, que vai decorrer em Itália e São Marino, o central do Benfica relativizou ainda o quinto e penúltimo lugar de Portugal, com três pontos em dois jogos, contra a vantagem de romenos, que estão no primeiro lugar, com 10 pontos, e helvéticos, segundos, com sete.



"É óbvio que [a derrota com a Bósnia] não foi o resultado que nós queríamos, mas aconteceu. Se calhar, às vezes é importante que aconteça, porque pode servir de despertador e alertou-nos para certos fatores que estamos a tentar melhorar", declarou o jogador de 20 anos, numa conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Sempre acentuando a tónica de que "o próximo jogo é para ganhar", Rúben Dias reconheceu o valor da seleção romena, mas que o "essencial passa por vencer todos os jogos", de acordo com o central, recusando "timings certos" para defrontar adversários deste calibre.



"Desde que começámos a preparação deste grupo, com bastantes caras novas, começámos com o intuito de poder ganhar a qualquer equipa. Dessa forma, creio que não há uma equipa ideal para defrontar no jogo seguinte. Seja quem for, o objetivo passa por ganhar", sublinhou.



O central atravessa um bom momento no Benfica, ao ser opção para o onze do treinador Rui Vitória. Porém, Rúben Dias não se quis alongar sobre os 'encarnados' e vincou a sua concentração absoluta na seleção orientada por Rui Jorge e na vontade assumida de "dar o melhor em prol do grupo".



A terminar, o central português manifestou a sua ambição de ajudar esta geração a seguir as pisadas das equipas anteriores neste escalão, que conseguiram marcar presença nas grandes fases finais e chegou mesmo a ser vice-campeã europeia em 2015, entre outros resultados.



"Creio que toda a gente neste grupo vê isso claramente como uma motivação. O que eles fizeram, a maneira como se projetaram para o futebol mundial só nos tem de servir como motivação e não como um peso nas costas. Toda a gente vê e reconhece que este espaço é muito bom para todos, por isso queremos, como equipa, alcançar o sucesso", rematou.



A seleção portuguesa de sub-21 defronta na sexta-feira a Roménia, em Ovidiu, e recebe a Suíça na próxima terça-feira, em Paços de Ferreira.