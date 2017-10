Rúben Neves garante qualidade da nova geração dos sub-21

Lusa 07 Out, 2017, 21:14 | Seleção Nacional

Em declarações prestadas na conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, o capitão da equipa comandada por Rui Jorge reiterou a qualidade do trabalho desenvolvido nos últimos anos na formação nacional e vincou que o compromisso dos novos elementos é total com as ambições da equipa de 'esperanças'.



"Claro que não há grandes diferenças para as anteriores. Felizmente, Portugal tem uma vantagem, que é ter um vasto leque de jogadores de grande qualidade que possam estar neste espaço e acredito que qualquer um que venha dá o seu melhor pelo grupo. A qualidade mantém-se e a atitude igualmente", afirmou.



A três dias do embate com a Bósnia-Herzegovina, em Zenica, a contar para o Grupo 8 de apuramento para o próximo Campeonato da Europa, que irá ter lugar em Itália e San Marino, o médio do Wolverhampton, de 20 anos, admitiu que a equipa continua sem ter feito uma análise detalhada do adversário.



"Ainda estamos apenas focados em nós próprios. A seu tempo saberemos detalhes sobre a Bósnia. Sabemos o que temos a fazer, o futebol que temos de praticar e, como sempre, vamos entrar neste jogo para ganhar", explicou.



Contudo, o internacional sub-21, que conta 22 internacionalizações neste espaço, vincou o otimismo dos jogadores, confiando numa boa resposta da equipa, à semelhança do que aconteceu no primeiro jogo nesta campanha, na qual Portugal venceu o País de Gales por 2-0.



"Quando se chega a este nível temos que estar preparados para tudo. Jogando o nosso futebol acredito que vamos conseguir o nosso objetivo", finalizou.



O médio participou de seguida no treino orientado pelo selecionador de sub-21, Rui Jorge, que voltou a contar com todos os 23 jogadores disponíveis. Segundo o sítio da Federação Portuguesa de Futebol na Internet, para este domingo está marcada a última sessão de trabalho, com a comitiva a seguir depois para Sarajevo, às 13:00.



Portugal venceu o único jogo que disputou no Grupo 8 de qualificação, que é liderado pela Roménia, com sete pontos em três encontros. A Bósnia-Herzegovina segue no quarto posto, em igualdade com a equipa das 'quinas', mas já com três partidas disputadas.