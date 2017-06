Rúben Semedo falhou treino para ir a Villarreal

Mário Aleixo - RTP 07 Jun, 2017, 11:26 | Seleção Nacional

O defesa Rúben Semedo foi a única ausência no treino desta quarta feira da seleção portuguesa de sub-21, na Cidade do Futebol, em Oeiras, devido ao processo de transferência em curso para os espanhóis do Villarreal.



O central do Sporting, de 23 anos, foi autorizado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a viajar para Espanha na tarde de terça-feira, em que os convocados para o Europeu de sub-21 estiveram de folga, e, por isso, não integrou a sessão de trabalho esta manhã, em que os jogadores se limitaram a cumprir alguns exercícios com e sem bola nos primeiros 15 minutos.



O selecionador nacional de sub-21, Rui Jorge, contou assim com 22 dos 23 eleitos no apronto, um dia depois de ter reduzido o grupo em dois elementos, com a dispensa dos médios Tomás Podstawski e Rony Lopes, que acabaram por não integrar a lista final de convocados para o Campeonato da Europa.



A seleção de sub-21 cumpriu esta quarta-feira o último treino em solo nacional e segue viagem na quinta-feira para Bydgoszcz, na Polónia, que acolhe a fase final do Europeu entre os dias 16 e 30 de junho.