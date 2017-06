Rui Jorge antevê jogo "interessante e com golos" frente à Sérvia

Lusa 16 Jun, 2017, 18:33 | Seleção Nacional

Rui Jorge sustenta a sua convicção de que o desafio "não ficará a zeros" na qualidade técnica dos executantes das duas equipas, que integram o Grupo B da competição, juntamente com Espanha e Macedónia.

"Falamos de jogadores altamente virtuosos em cada uma das equipas, com apetência para o futebol ofensivo. Por isso, acredito que, mesmo sendo o primeiro jogo, que é sempre importante, e perante as características das equipas, será um jogo muito interessante e com golos", sublinhou o técnico.

Ainda assim, Rui Jorge considera que "não perder é muito importante neste primeiro jogo", embora reconhecendo que o empate "é um mal menor para as duas equipas".

"Sabemos que vamos jogar contra uma fantástica equipa, conhecemo-la bem, tem jogadores de grande capacidade técnica, que se assemelham à nossa qualidade. O empate será um mal menor para ambos", vaticinou.

Rui Jorge admitiu que o embate frente à Sérvia "é demasiado importante para que se comece a pensar nos próximos jogos", mesmo quando o formato competitivo deste Europeu -- no qual passam à próxima fase apenas os primeiros classificados dos três grupos e um melhor segundo - não oferece margem para erro.

"É um formato naturalmente mais difícil, porque só passam os primeiros e um melhor segundo, e não acredito que esse melhor segundo possa sair do nosso grupo", analisou o treinador.

Reconhecendo que a equipa "está preparada" para jogar em `4x3x3` e `4x4x2`, Rui Jorge afirmou "a maior dificuldade é escolher 11 para começar o jogo, porque, depois, qualquer dos jogadores pode ser um elemento determinante para o sucesso coletivo".

Para esse sucesso coletivo ocorrer, o médio Rúben Neves garantiu, também na antevisão à partida, uma seleção "aguerrida que vai dar tudo em campo e que tudo vai fazer tudo para conseguir os três primeiros pontos".

"Já temos todas as informações sobre a equipa sérvia, mas, sinceramente, estamos focados em nós e no que podemos fazer, porque essa é melhor maneira de chegar à vitória", afirmou o jogador do FC Porto.

Rúben Neves admitiu alguma "ansiedade" com a chegada deste jogo de estreia na competição, mas vincou que equipa "trabalhou bem para que este dia chegasse e está preparada para isso".

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 inicia no sábado a sua participação no Europeu da categoria, que se realiza na Polónia, num jogo frente à Sérvia, agendando para as 17:00 locais (16:00 em Lisboa), na cidade de Bydgoszcs, que terá arbitragem do francês Benôit Bastien.

Portugal e Sérvia integram o Grupo B da competição, juntamente com Espanha e Macedónia, que também se defrontam no sábado, mas na cidade Gdynia, às 20:45 locais (19:45 em Lisboa).