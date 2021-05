Rui Jorge anuncia sub-21 para a fase final do Europeu

Enquanto Nuno Mendes já não foi opção na equipa que participou na fase de grupos, disputada entre 24 e 31 de março, igualmente na Eslovénia e na Hungria, Pedro Gonçalves, que se sagrou melhor marcador na edição que terminou da I Liga, esteve presente e vem agora desfalcar a equipa de Rui Jorge.



Para a fase decisiva da prova, que vai decorrer entre 31 de maio e 06 de junho, poderá ser escolhido Jota, emprestado pelo Benfica aos espanhóis do Valladolid, que falhou a fase de grupos do Europeu devido a lesão.



Rui Jorge vai anunciar às 19h00 os escolhidos para o regresso a esta competição, com o embate para os quartos de final com a Itália, em 31 de maio, em Ljubljana, depois do pleno de vitórias na fase de grupos, em março último.