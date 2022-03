Rui Jorge chama dois defesas e um médio aos sub-21

O avançado do Sporting de Braga Vitor Oliveira e o médio do Vitória de Guimarães André Almeida sofrem de queixas musculares, enquanto Djaló foi convocado pelo selecionador nacional, Fernando Santos, para os "play-offs" de acesso ao Mundial Qatar2022 devido à ausência de Pepe, infetado com o vírus SARS-Cov 2, noticia o sítio da Federação Portuguesa de Futebol.



A equipa das quinas está concentrada em Lagos, preparando os duelos com Islândia e Grécia, a contar para a qualificação para a fase final do Europeu2023.



A seleção portuguesa de sub-21, vice-campeã europeia no escalão, recebe a congénere islandesa na sexta-feira, a partir das 20h15, no Estádio Municipal de Portimão, visitando a Grécia no dia 29 de março, pelas 19h00 locais (17h00 em Lisboa), na cidade helénica de Tripoli.



Portugal lidera o Grupo 4, com 15 pontos, seguido da Grécia, com 14, mas mais um jogo disputado. Islândia e Chipre dividem o terceiro posto, com sete pontos, enquanto a Bielorrússia soma seis e o Liechtenstein é o "lanterna vermelha", ainda sem pontos.



Lista dos 23 convocados:



- Guarda-redes: Celton Biai (Vitória Guimarães), Samuel Soares (Benfica) e Gonçalo Tabuaço (Estrela da Amadora).



- Defesas: Eduardo Quaresma (Tondela), Alexandre Penetra (Famalicão), João Mário (FC Porto), Tiago Araújo (Arouca), Tomás Tavares (Basileia, Sui), Bernardo Vital (Estoril-Praia), Bruno Rodrigues (Sporting Braga) e Tiago Almeida (Tondela).



- Médios: Afonso Sousa (Belenenses SAD), Bernardo Folha (FC Porto), Fábio Vieira (FC Porto), Paulo Bernardo (Benfica), Tiago Dantas (Tondela), José Carlos (Varzim) e Fábio Carvalho (Fulham, Ing).



Avançados: Fábio Silva (Wolverhampton, Ing), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (Benfica), Gonçalo Borges (FC Porto) e Henrique Araújo (Benfica).