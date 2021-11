Rui Jorge chamou 23 jogadores para jogos com o Chipre do Europeu sub-21

O selecionador nacional sub-21, Rui Jorge, chamou 23 jogadores, entre os quais dois estreantes em convocatórias neste escalão: Gonçalo Inácio (Sporting CP) e Vítor Oliveira (SC Braga).



Portugal desloca-se ao Chipre a 12 de novembro, numa partida agendada para as 16h00 (Portugal Continental), enfrentando depois o mesmo adversário a 16 de novembro, no Estádio S. Luís (Faro), pelas 20h15.



A concentração da equipa das quinas está agendada para o próximo dia 8 de novembro, em Lagos.



Eis a lista completa:



Guarda-redes: Celton Biai (Vitória SC), João Gonçalves (Boavista FC) e Gonçalo Tabuaço (CF Estrela);



Defesas: Eduardo Quaresma (CD Tondela), Gonçalo Inácio (Sporting CP), João Mário (FC Porto), Nuno Tavares (Arsenal FC), Tiago Djaló (LOSC Lille), Tiago Araújo (FC Arouca) e Tomás Tavares (FC Basel 1983);



Médios: Afonso Sousa (Belenenses SAD), André Almeida (Vitória SC), Fábio Vieira (FC Porto), Paulo Bernardo (SL Benfica), Tiago Dantas (CD Tondela), Tomás Händel (Vitória SC) e Vítor Ferreira (FC Porto);



Avançados: Fábio Silva (Wolverhampton Wanderers FC), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (SL Benfica), Gonçalo Borges (FC Porto), Henrique Araújo (SL Benfica) e Vítor Oliveira (SC Braga). Portugal desloca-se ao Chipre a 12 de novembro, numa partida agendada para as 16h00 (Portugal Continental), enfrentando depois o mesmo adversário a 16 de novembro, no Estádio S. Luís (Faro), pelas 20h15.A concentração da equipa das quinas está agendada para o próximo dia 8 de novembro, em Lagos.Celton Biai (Vitória SC), João Gonçalves (Boavista FC) e Gonçalo Tabuaço (CF Estrela);Eduardo Quaresma (CD Tondela), Gonçalo Inácio (Sporting CP), João Mário (FC Porto), Nuno Tavares (Arsenal FC), Tiago Djaló (LOSC Lille), Tiago Araújo (FC Arouca) e Tomás Tavares (FC Basel 1983);Afonso Sousa (Belenenses SAD), André Almeida (Vitória SC), Fábio Vieira (FC Porto), Paulo Bernardo (SL Benfica), Tiago Dantas (CD Tondela), Tomás Händel (Vitória SC) e Vítor Ferreira (FC Porto);Fábio Silva (Wolverhampton Wanderers FC), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (SL Benfica), Gonçalo Borges (FC Porto), Henrique Araújo (SL Benfica) e Vítor Oliveira (SC Braga).