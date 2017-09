Rui Jorge diz que ausências de Renato e Guedes dão "oportunidade a outros"

Lusa 28 Set, 2017, 15:57 | Seleção Nacional

Os dois jovens atletas foram convocados para os confrontos decisivos com Andorra e Suíça, de apuramento para o Mundial2018, razão pela qual não figuram entre os eleitos dos sub-21, que defrontam a Bósnia-Herzegovina, em Zenica.



Rui Jorge, que divulgou os eleitos para o jogo de apuramento para o Euro2019, admitiu que os elementos da equipa técnica dos sub-21 estão "sempre preparados para estas situações" e que a ausência da dupla vai abrir espaço a outros dois jogadores.



"Os jogadores sabem que esta é uma etapa em que estão próximos da parte de cima. Nós estamos em baixo e temos de estar preparados para isso. Será a sorte de outros dois jogadores. Sempre que isto acontece, é uma oportunidade para outros demonstrarem o seu valor neste espaço", afirmou, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Após o triunfo sobre o País de Gales (2-0), no primeiro encontro de qualificação, Portugal terá pela frente a Bósnia-Herzegovina e Rui Jorge mostrou-se confiante num triunfo, apesar das dificuldades esperadas.



"A Bósnia atua num sistema de 4x2x3x1 ou num 4x4x2 clássico. É um jogo fora, em que haverá dificuldades, mas, se tivermos ao nosso melhor nível, temos capacidade para vencer", frisou.



Portugal, que está inserido no Grupo 8 de qualificação para o Campeonato da Europa de 2019, defronta a Bósnia-Herzegovina, no dia 10 de outubro, em Zenica.