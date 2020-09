Rui Jorge diz que Chipre "não é do nível de Portugal", mas jogo "não está ganho"

“O Chipre não é do nível de Portugal em termos da qualidade dos seus jogadores, mas isso não invalida que tenhamos de estar no nosso melhor para conseguir vencer o jogo”, alertou Rui Jorge, aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), acrescentando que a equipa das ‘quinas’ “não pode pensar que o jogo [de sexta-feira] está ganho”.



O selecionador luso considera que a principal adversidade vai acontecer no último terço do campo, face à “aglomeração” de jogadores cipriotas “próximos de baliza”, sendo que, para o contrariar, pede “arte e qualidade” aos seus atletas.



Para o desafio em Larnaca, no Chipre, a partir das 19:00 locais (17:00 em Lisboa), Rui Jorge deu o mote para somar os três pontos, assente “em uma circulação muito rápida da bola para tentar encontrar espaços livres”.



“Quando se colocam oito jogadores atrás da linha da bola numa zona próxima da baliza, não existem muitos espaços livres. Teremos de perceber que se não o fizermos imediatamente [encontrar espaços], tem de ser um jogo de paciência também”, analisou.



Os sub-21 portugueses terão, ainda no dia de hoje, um treino de adaptação ao relvado do AEK Arena, em Larnaca.



Portugal ocupa a segunda posição do Grupo 7, com nove pontos, a três dos Países Baixos, líderes invictos. A Bielorrússia segue na terceira posição, com oito pontos, e a Noruega na quarta, com sete, embora ambas as seleções tenham mais um jogo.



A qualificação para o Europeu2021, a decorrer até novembro, sofreu alterações devido à pandemia de covid-19, tendo sido anulado o ‘play-off’. Apuram-se, para além dos anfitriões Eslovénia e Hungria, os primeiros classificados dos nove grupos e os cinco melhores segundos.



A primeira fase do Euro2021 terá quatro grupos com quatro equipas e vai realizar-se entre os dias 24 e 31 de março de 2021. Passam à fase a eliminar, a decorrer entre 31 de maio e 06 de junho de 2021, os dois primeiros de cada grupo.



O encontro no Chipre será disputado sexta-feira, na cidade de Larnaca, pelas 19:00 locais (17:00 em Lisboa) e a receção à Bielorrússia, na terça-feira, na Cidade do Futebol, decorrerá a partir das 17:30. Portugal venceu por 2-0 na Bielorrússia.