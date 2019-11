Rui Jorge diz que Eslovénia vai ser um “bom teste” para o confronto com a Noruega

“Vai ser um bom teste para tentar encontrar soluções para o confronto com a Noruega, porque certamente vamos ter o controlo territorial, mais posse de bola e vamos jogar no último terço da equipa da Eslovénia”, anteviu Rui Jorge.



Depois de assumir que já tem definido o onze para o jogo frente aos eslovenos, Rui Jorge sublinhou que é um oponente que obteve bons resultados contra boas seleções nos últimos jogos e que “é uma equipa com algumas semelhanças à Noruega”.



No caminho para o Euro2021, Portugal foi derrotado na última jornada pela Holanda e Rui Jorge assume que foram retiradas desse jogo as lições necessárias.



“Foi um resultado que não queríamos, mas foi um jogo que nos deixou boas sensações e em que cumprimos alguns comportamentos que julgamos serem importantes como equipa. Por isso, acredito que se voltarmos a fazê-lo vamos ter mais sucessos”, sublinhou o treinador, que revelou ainda que Rúben Vinagre e Pedro Neto vão ser dispensados, ambos por lesão.



Portugal defronta a Eslovénia, em jogo particular, na quinta-feira, no Estoril, e no dia 19 de novembro joga em Drammen, na Noruega, a contar para o grupo 7 de qualificação para o Campeonato da Europa de 2021.



Após três jogos realizados, Portugal é segundo classificado do grupo 7 de qualificação para o Euro2021, com seis pontos, menos três do que a líder Holanda e mais um do que a terceira colocada, Bielorrússia, que tem mais um jogo. Já a Noruega está na quarta posição, com quatro pontos.