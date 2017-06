Rui Jorge exclui Podstawski e Rony Lopes dos eleitos para o Europeu de sub-21

Lusa 06 Jun, 2017, 16:07 / atualizado em 06 Jun, 2017, 16:08 | Seleção Nacional

A convocatória final de Rui Jorge tinha de ser enviada para a UEFA até hoje, tendo o selecionador português de 'riscar' dois dos 25 jogadores que estavam integrados no estágio de preparação para a prova, entre 16 e 30 de junho.



Em declarações ao site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Rui Jorge admitiu a tristeza por não poder levar todos os elementos para o Europeu e enalteceu as qualidades dos dois médios agora excluídos.



"O Rony Lopes e o Tomás têm muita qualidade e tiveram um comportamento excelente. Atendendo ao que nós pretendemos ao nível do equilíbrio da equipa para esta fase final, estes dois jogadores acabaram por ficar de fora. Não tenho dúvida nenhuma que vão ser dois jogadores de referência no nosso futebol, pelas qualidades técnicas e humanas que têm", disse.



Portugal está integrado no grupo B do Europeu, ao lado das seleções de Espanha, Sérvia e Macedónia, estreando-se frente aos sérvios, no dia 17, em Bydgoszcz.



Os restantes jogos estão agendados para dia 20, frente à Espanha, e 23, contra a Macedónia, ambos em Gdynia.



A seleção comandada por Rui Jorge volta a treinar na quarta-feira, pelas 10:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, e tem viagem marcada para a Polónia no dia seguinte.







Lista final de convocados:



- Guarda-redes: Bruno Varela (Vitória FC), Joel Pereira (Manchester United) e Miguel Silva (Vitória SC).



- Defesas: Fernando Fonseca (FC Porto), Pedro Rebocho (Moreirense), Kevin Rodrigues (Real Sociedad), João Cancelo (Valencia), Edgar Ié (CF Os Belenenses), Rúben Semedo (Sporting), Tobias Figueiredo (CD Nacional).



- Médios: Rúben Neves (FC Porto), Francisco Ramos (FC Porto), Renato Sanches (Bayern Munique), Francisco Geraldes (Sporting CP), João Carvalho (Vitória FC) e Bruno Fernandes (Sampdoria).



- Avançados: Daniel Podence (Sporting CP), Diogo Jota (FC Porto), Gonçalo Guedes (Paris St Germain), Iuri Medeiros (Boavista FC), Bruma (Galatasaray), Ricardo Horta (SC Braga) e Gonçalo Paciência (Rio Ave FC).