Rui Jorge quer liderar Grupo 8 e mostra agrado pela promoção de Rúben Dias

Rui Jorge divulgou a lista de 23 jogadores para os dois confrontos de apuramento do Grupo 8, numa jornada na qual a líder Roménia, com 12 pontos, vai `folgar`. Desta forma, a formação das `quinas`, terceira classificada, com sete, poderá isolar-se no primeiro posto, caso vença as duas partidas.

"O objetivo é o mesmo de sempre. Em relação à tabela classificativa, confesso que não olhamos muito para ela. Lutamos sempre pelo mesmo, pela busca dos três pontos, independentemente da nossa classificação, dos resultados anteriores e do adversário", disse Rui Jorge, em conferência de imprensa.

O técnico reafirmou que a seleção sub-21 é um "espaço de afirmação dos jogadores e onde eles sabem que se podem mostrar", como aconteceu com o central Rúben Dias, que hoje foi convocado por Fernando Santos para a seleção principal, que vai disputar dois encontros de preparação, com vista ao Mundial2018.

"É evidente que é com muito agrado que vemos isto acontecer. É um sinal de confiança do selecionador principal nos jogadores. É por isso que aqui estamos, para termos o nosso pequeno papel na evolução deles", frisou.

Por outro lado, Rui Jorge foi questionado sobre a situação que André Gomes vive no FC Barcelona, lembrando que "o futebol de alta competição acarreta um peso" muitas vezes desconhecido para as pessoas.

"Não se pode dizer que André não se esteja a afirmar. Está num clube como o FC Barcelona. O futebol de alta competição e de alto nível acarreta um peso que, muitas vezes, as pessoas não conseguem medir. É uma profissão que assim o exige e o André vai ser capaz de ultrapassar esta situação. Todos fazemos votos para que isso aconteça rapidamente", referiu.

Portugal recebe o Liechtenstein no dia 23 de março, em Tondela, e joga na Suíça quatro dias depois.

A seleção portuguesa de sub-21 ocupa o terceiro lugar do Grupo 8 de qualificação para o Euro2019, com sete pontos, em quatro jogos, atrás da líder Roménia, que tem 12, em seis, e da Bósnia-Herzegovina, com nove, em cinco.

Lista de 23 convocados:

- Guarda-redes: André Ferreira (Leixões), João Virgínia (Arsenal, Ing) e Joel Pereira (Manchester United, Ing).

- Defesas: Fernando Fonseca (Estoril Praia), Ferro (Benfica), Ivanildo Fernandes (Sporting), Jorge Fernandes (Tondela), Diogo Dalot (FC Porto), Pedro Amaral (Benfica) e Yuri Ribeiro (Rio Ave).

- Médios: André Horta (Sporting de Braga), Xadas (Sporting de Braga), João Carvalho (Benfica), João Félix (Benfica), Pedro Rodrigues (Estoril Praia), Pedro Delgado (Sporting), Rafael Barbosa (Sporting) e Stephen Eustáquio (Desportivo de Chaves).

- Avançados: Diogo Gonçalves (Benfica), Gil Dias (Fiorentina, Ita), Heriberto Tavares (Benfica), Rafael Leão (Sporting) e Ronaldo Tavares (Sporting).