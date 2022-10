Rui Jorge quer Portugal "preparado" para os "dois vencedores" dos grupos no Euro2023

“Não gosto muito de comentar sorteios sem conhecer a qualidade das equipas, porque tudo o que possa dizer agora é muito superficial e baseado em pouca coisa”, começou por dizer o técnico, em declarações ao Canal 11, após o sorteio realizado em Bucareste.



Rui Jorge adiantou que prefere deixar “para mais tarde a análise às equipas”, de forma a poder “falar mais em concreto das mais-valias e debilidades”.



Contudo, acabou por fazer uma análise superficial sobre a 'poule' A, no qual defrontará a anfitriã Geórgia, a Bélgica e os Países Baixos.



“Sabemos apenas que dois dos adversários [Bélgica e os Países Baixos] foram vencedores do grupo, connosco três, e nenhum deles foi derrotado, nós inclusive. Os [adversários] estão aqui com mérito e tiveram de provar para estar aqui. Como tal, temos de estar preparados”, apontou.



A fase final do Euro2023, que realiza entre 21 de junho e 08 de julho do próximo ano, na Geórgia e na Roménia, vai permitir “mostrar a qualidade e o valor dos jogadores” da equipa das ‘quinas’, contra conjuntos de valor, segundo o selecionador.



Por fim, falou da “ausência do título”, mas deixou claro que o vice-campeão Portugal demonstrou “nível, comportamento e paixão pelo jogo” sempre que participou.



A fase de grupos decorrerá entre 21 e 28 de junho, e os dois primeiros classificados de cada agrupamento apurar-se-ão para os quartos de final, a realizar em 01 e 02 de julho. As meias-finais estão marcadas para 05 de julho, enquanto a final será disputada em 08 de julho, em Batumi, na Geórgia.



Na última edição, que se realizou na Hungria e na Eslovénia, em 2021, a Alemanha conquistou o troféu, ao vencer por 1-0 a final diante de Portugal, em cuja equipa pontificavam nomes como Diogo Costa (FC Porto), Diogo Dalot (Manchester United), Florentino (Benfica), Vitinha (Paris Saint-Germain), Fábio Vieira (Arsenal), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Ramos (Benfica) ou Jota (Celtic).