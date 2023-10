Rui Jorge quer seleção sub-21 "ao melhor nível" para bater Bielorrússia

No arranque do Grupo G de qualificação para o Campeonato da Europa de 2025, em setembro, Portugal venceu na receção a Andorra (3-0) e com Bielorrússia (5-0), na neutra Arménia.



Em conferência de imprensa de antevisão de novo jogo com a Bielorrússia, em Barcelos, o treinador considera que não há deslumbramento no grupo, tal como, garante, nunca existiu enquanto foi selecionador dos sub-21, tendo lembrado outras equipas suas que, neste escalão, "já ganharam 10 jogos seguidos".



"Eles sabem o nível de adversários que tiveram até aqui. Ganhar por 5-0 foi um excelente resultado, mas fizemos um jogo muito bom. Se não fizermos, podemos perder pontos, que é coisa que não queremos, mas, no futebol, colocam-se todos os cenários", disse.



Rui Jorge frisou que "perder pontos contra estas equipas tem muito a ver" com o que a seleção conseguir fazer.



"Se estivermos ao nosso melhor nível, seremos melhores que a Bielorrússia, não podemos dizer isto contra todas as seleções, mas com uma seleção como a Bielorrússia podemos dizê-lo", frisou.



O selecionador luso disse esperar um jogo diferente daquele realizado na Arménia (por sanção da UEFA aos bielorrussos devido à invasão da Rússia à Ucrânia).



"A nossa equipa não será a mesma e a deles eventualmente também não. As incidências do jogo serão diferentes, também porque marcámos cedo lá e fizemos um resultado confortável cedo. Isso permite tranquilizar a equipa", explicou.



Rui Jorge avançou ainda que, "em termos de estilo, a equipa será ligeiramente diferente".



"Estamos uma equipa um pouco menos segura, mudaram um bocado as características do nosso jogo, mas vamos tentar fazê-lo bem, seremos mais incisivos no ataque e vamos tentar fazer um jogo entusiasmante", prometeu.



O treinador explicou que a mudança no estilo de jogo tem muito a ver com a posição '6'.



"Na posição '6' temos tido sempre jogadores com grande segurança e que transmitem essa segurança à equipa pelas suas características. Mudaremos um bocado isso. São jogadores de características diferentes, não é ser melhor ou pior, e isso influencia muito a nossa forma de jogar, tal como jogar com um ou dois extremos. Acho que isso pode acontecer amanhã (sexta-feira), ser ligeiramente diferente a temporização de ataque e a circulação de bola que tínhamos", disse.



João Neves, que vinha sendo chamado por Rui Jorge para os sub-21, foi agora convocado por Roberto Martínez para a seleção 'AA', mas o selecionador dos mais jovens relativizou o seu papel.



"O impacto que eu tive na subida do João Neves é nulo. Fico contente porque conheci a pessoa, e o jogador também, e sei que o que estes miúdos todos ambicionam é passar para o outro patamar e eu gosto que eles atinjam isso. Nesse sentido, fico contente, mas não realizado", disse.



O treinador referiu que o defesa central Eduardo Quaresma, que treinou condicionado nos últimos dias, não está disponível, mas fez um "balanço positivo" do estágio em Arcos de Valdevez.



"O balanço é sempre positivo. Quanto mais tempo estivermos juntos, melhor para nós, para as nossas ideias e para o entrosamento entre todos. Estou satisfeito com o rendimento de todos, que têm estado concentrados e a fazer o melhor nos treinos", disse.



Francisco Lemos (do Atlético), Hugo Félix (Benfica B) e Tiago Morais (Boavista) são estreias nos sub-21, mas nenhum deles será titular na sexta-feira, avançou Rui Jorge.



Portugal lidera o Grupo G, com seis pontos, em duas jornadas, oito golos marcados e zero sofridos, a Grécia é segunda classificada, com quatro pontos, e a Bielorrússia é quinta, com três pontos, mas já com cinco jogos realizados.



A seleção nacional de sub-21 recebe a Bielorrússia a partir das 17:30 de sexta-feira, no Estádio Cidade de Barcelos, num jogo que será arbitrado pelo sérvio Lazar Lukic.