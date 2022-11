Rui Jorge quer sub-21 a manter o nível de jogo com o Japão

”, disse Rui Jorge, em conferência de imprensa realizada em Lagos, deixando muitos elogios ao adversário do segundo jogo particular deste estágio no Algarve.De acordo com o selecionador,”.”, antecipou.O selecionador frisou que a gestão da posse de bola será um dos principais aspetos a ter em conta na receção aos sub-21 japoneses, em comparação com alguns momentos do particular de sexta-feira contra a República Checa.”, explicou Rui Jorge.O "onze" frente aos nipónicos será diferente do utilizado frente aos checos e alguns jogadores “só vão jogar 45 minutos, independentemente de como as coisas estiverem a decorrer”, revelou o selecionador de sub-21.O central André Amaro, do Vitória de Guimarães, não fará parte das opções para a partida, devido a uma lombalgia.“Não está disponível, mas vai continuar connosco até final de estágio, com autorização do seu clube. Não será nada de grave, mas é impeditivo para o jogo”, afirmou Rui Jorge.A seleção portuguesa de sub-21 defronta o Japão no segundo particular deste estágio, na terça-feira, no Estádio Municipal de Portimão, às 19h15.Na fase final do Europeu de sub-21, que se disputa na Geórgia e na Roménia em 2023, Portugal integra o Grupo A, defrontando Geórgia (21 de junho), Países Baixos (24) e Bélgica (27).