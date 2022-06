Rui Jorge tranquilo na expectativa de apuramento para o Europeu de sub-21

"Nunca pensamos em contas. Pensamos sempre em ter um bom desempenho e os bons desempenhos normalmente levam-nos a vitórias. Depois, claro, é importante termos a certeza que matematicamente garantimos a qualificação caso pontuemos. Isso é a consequência, estamos tranquilos desde que façamos o que temos vindo a fazer", disse o treinador à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol.



Rui Jorge abordou um hipotético apuramento já hoje mediante um empate ou derrota da Grécia na visita ao Chipre, quando estão a cinco pontos de Portugal, líder do grupo D de qualificação.



A Grécia entra já hoje em campo, na véspera de Portugal defrontar fora o Liechtenstein, num jogo em que a equipa das 'quinas' pode entrar em campo já apurada, ou, na pior das hipóteses, a precisar de um empate para se qualificar já na terça-feira, evitando decisões na última jornada



"Os jogadores devem estar preparados para mais um jogo. Claro que o grau de dificuldade é diminuto, a comparar com as restantes equipas. Ainda assim, (este adversário) merece todo o respeito e toda a entrega por parte dos jogadores", disse ainda Rui Jorge em relação ao Liechtenstein, último do grupo, sem qualquer ponto.



Para o jogo de terça-feira, no Estádio Rheinpark, em Vaduz, com início às 19:45 (horas de Lisboa), Portugal não contará com Fábio Vieira, com um traumatismo no pé esquerdo, nem com Nuno Tavares, ainda lesionado na coxa direita.



No grupo D, em que POrtugal e Grécia são as únicas equipas ainda com hipóteses de apuramento direto para o Europeu de 2023 - apuram-se os nove vencedores dos grupos, mais o melhor segundo (não contando com os resultados contra o último classificado) -, e ainda se defrontam na 10.ª e última jornada, no sábado, em Barcelos.