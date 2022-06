Samuel garante seleção de sub-21 "com a mesma exigência" frente ao Liechtenstein

“Não é uma equipa do nosso nível, temos de ser sinceros, mas vamos entrar em campo com a mesma exigência e sem olhar para o que se passou no jogo anterior [com a Bielorrússia]. Uma vitória aumenta sempre o nível de confiança. Sabíamos que tínhamos de ganhar e agora também o queremos fazer no próximo jogo. Estamos sempre a pensar na vitória”, disse o guarda-redes do Benfica.



Em declarações divulgadas no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Samuel Soares mostrou-se satisfeito pela estreia em jogos oficiais com a seleção sub-21 na goleada sobre a Bielorrússia, por 5-1.



“Senti-me bem. É uma oportunidade que tenho de agradecer aos treinadores e a todos os que me ajudaram. Quero também agradecer aos colegas, que me integraram bem desde o primeiro dia e tornaram as coisas mais fáceis”, confessou o guardião de 19 anos, que na última temporada ajudou o Benfica a conquistar a UEFA Youth League.



A seleção comandada por Rui Jorge treinou hoje em Yerevan, a capital da Arménia, numa sessão em que Nuno Tavares e Fábio Vieira estiveram ausentes devido a problemas físicos.



Ainda hoje, a comitiva lusa viaja até Dornibirn, na Áustria, antes de realizar ao final da tarde de segunda-feira, no Rheinpark Stadion, em Vaduz, o habitual treino de adaptação ao palco do encontro de terça-feira com o Liechtenstein, da nona e penúltima jornada do Grupo D.



Portugal lidera o agrupamento com 22 pontos, mais cinco que a Grécia, segunda classificada.