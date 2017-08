Seleção arranca preparação para os jogos do Mundial2018

Mário Aleixo - RTP 29 Ago, 2017, 07:54 / atualizado em 29 Ago, 2017, 07:55 | Seleção Nacional

Esta terça-feira o médio Bruno Fernandes constitui a principal novidade no arranque dos trabalhos da seleção.



O médio do Sporting foi chamado à última hora por Fernando Santos para render o benfiquista Pizzi, baixa de última hora devido a lesão, enquanto Adrien Silva, outro médio dos "leões", manteve-se integrado no lote, mas está condicionado.



A seleção portuguesa de futebol inicia a preparação para os dois jogos da fase de qualificação para o Mundial de 2018, frente às Ilhas Faroé e Hungria, com um treino na manhã desta terça-feira às 10h30 na Cidade do Futebol, nos arredores de Lisboa.



Antes da sessão de trabalho, um jogador da seleção nacional vai falar aos jornalistas, em conferência de imprensa.



Portugal recebe na quinta-feira, no estádio do Bessa, as Ilhas Faroé, em jogo do grupo B da fase de apuramento para o mundial, seguindo-se o embate na Hungria, em 3 de setembro.