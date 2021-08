Seleção de futebol de praia arranca empenhada em revalidar o título mundial

“A equipa deve, acima de tudo, competir com a maior competência possível, dignificando da melhor forma possível a nossa Federação, revalidar o título e dignificar o nosso país", disse o futebolista, que somará a sua sétima participação em Mundiais, em declaração no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.



Bruno Torres considerou que o grupo, que integra cinco estreantes, mas não conta com Jordan e Coimbra, é equilibrado e está empenhado em revalidar o título, conquistado em dezembro de 2019, no Paraguai.



“Temos um grupo bastante forte, com um misto de experiência e juventude bastante equilibrado e vamos lutar com todas as nossas forças para revalidar o título. Apesar da importância destes dois elementos, é preciso recordar que recordar que, ao longo destes últimos anos fomos perdendo jogadores de elevada importância, e isso não fez com que a seleção não voltasse a ganhar”, referiu.



O jogador admitiu que o facto de Portugal ser o detentor do título, o coloca em destaque na competição, mas assegurou que a equipa comandada por Mário Narciso está pronta para lidar com a pressão.



"O facto de sermos detentores do título, coloca todas as atenções sobre nós e só temos que saber lidar com ela e vamos saber lidar com ela. Aliás, no campeonato do Mundo, muitas Seleções podem surpreender, o nível competitivo é altíssimo, tudo se decide num curto espaço de tempo”, disse.



Portugal arranca a participação no Mundial a 20 de agosto, frente a Omã (17h00, em Lisboa), seguindo-se o Senegal, dois dias depois (18h30).



A equipa das quinas fecha a fase de grupos ao defrontar o Uruguai, a 24 de agosto (17h00).



Os dois primeiros classificados de cada agrupamento apuram-se para os quartos de final do Mundial, que se disputam a 26 de agosto. Caso garanta a qualificação, Portugal vai enfrentar uma equipa do Grupo C.



As "meias" serão disputadas a 28 de agosto e a final está agendada para 29 de agosto.