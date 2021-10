Seleção de futebol sub-19 derrotada por 2-1 pela Alemanha em jogo particular

No segundo jogo do torneio quadrangular, que decorre na Eslováquia, os germânicos adiantaram-se no marcador aos 16 minutos, por intermédio de Ben Bobzien, e dilataram a vantagem aos 52, com um golo de Mesut Kesik.



A seleção orientada por Rui Bento, que na quarta-feira perdeu com os Países Baixos por 3-1, reduziu a desvantagem aos 74 minutos, através de João Neves.



Portugal fecha a sua participação no torneio na terça-feira, defrontando a anfitriã Eslováquia.