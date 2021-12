Seleção de futsal quer ser competitiva nos testes com a Espanha para o Europeu

”, ilustrou o atleta, ao site da federação.Em solo do rival, que já foi sete vezes campeão da Europa e duas do mundo, os lusos só ganharam por uma vez, em desafio de preparação, enquanto os outros êxitos, num total de 30 partidas, ocorreram na final do Euro2018 e nos quartos de final do Mundial de 2021.”, sublinhou.A seleção iniciou segunda-feira um estágio de uma semana em Rio Maior para os embates de sábado e domingo em Rincon de la Vitoria, Málaga.O atleta do Benfica, que poderá cumprir a sua 100.ª internacionalização por Portugal, espera que a equipa consiga”, acrescentou o jogador, que esteve nos europeus de 2010, 2012, 2014 e 2018 e nos mundiais de 2012 e 2021.

Portugal vai defender o título europeu entre 19 de janeiro e 6 de fevereiro nos Países Baixos, integrando o grupo A, juntamente com as seleções de Sérvia, Países Baixos e Ucrânia.