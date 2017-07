Seleção de Portugal em 4º no "ranking" da FIFA

Mário Aleixo - RTP 06 Jul, 2017, 11:21 / atualizado em 06 Jul, 2017, 11:21 | Seleção Nacional

A seleção portuguesa de futebol subiu do quarto para o oitavo lugar do "ranking" da FIFA, divulgado esta quinta feira, e agora liderado pela Alemanha, que ultrapassou o Brasil depois da vitória na Taça das Confederações.



A formação das quinas, terceira na prova realizada na Rússia, onde não perdeu qualquer jogo (três vitórias e dois empates), ultrapassou Chile, Colômbia, França e Bélgica, que caíram para as últimas quatro posições do "top 10".



Por seu lado, a Alemanha, campeão mundial em título, voltou, dois anos depois, à liderança, deixando para trás os sul-americanos Brasil (segundo) e Argentina (terceira).



Desde a última liderança dos germânicos, em 2015, apenas três seleções passaram pelo comando da tabela da FIFA, o Brasil, a Argentina e a Bélgica.



No "top 10", no qual não entram Espanha (11ª), Itália (12ª) ou Inglaterra (13ª), seguem ainda a Suíça, no quinto posto, e a Polónia, no sexto.



Mais abaixo na tabela, destaque para a subida, do 30º para o 23º posto, da seleção do Irão, que, sob o comando de Carlos Queiroz, já conseguiu o apuramento para a fase final do Mundial de 2018, marcado para a Rússia.



Entre os representantes dos PALOP, destaque para as entradas no "top 100" da Guiné-Bissau (subiu 18 posições, para a 83ª) e de Moçambique (subiu nove, para a 97ª) e a saída de Cabo Verde que tombou 31 lugares, para o 115º.



Em relação ao "ranking" anterior, de 1 de junho, Andorra foi a seleção que mais posições subiu (57, para a 129ª) e a Namíbia a que mais desceu (62, para a 156ª).