Seleção de Portugal. "Pela Pátria lutar"

Portugal necessita de impor-se perante a Macedónia do Norte, no Estádio do Dragão, esta terça-feira, para garantir o apuramento para o Mundial2022 de futebol, e assegurar a sexta presença consecutiva em fases finais do campeonatos do mundo.



A inesperada derrota (1-0) da atual campeã europeia Itália frente à seleção comandada por Blagoja Milevski deixou o mundo do futebol surpreendido e Portugal com a missão de chegar ao Qatar, teoricamente, mais acessível.



O remate de Aleksandar Trajkovski, avançado dos sauditas do Al Feiha, aos 90+2 minutos, tirou o conjunto de Roberto Mancini da maior competição de seleções pela segunda vez seguida.



Com todo o favoritismo do seu lado, Portugal vai, muito provavelmente, deparar-se com um adversário a jogar em bloco baixo, a esperar por um erro, uma transição rápida ou um lance de bola parada para ferir os lusos.



Depois de ter cumprido castigo face aos turcos, o lateral João Cancelo deverá entrar direto para o "onze", por troca com Diogo Dalot, tal como o central Pepe, que recuperou da infeção do coronavírus, e deverá ocupar a vaga ao lado de José Fonte, saindo Danilo, que jogou adaptado no eixo da defesa. Raphaël Guerreiro deverá manter-se no lado esquerdo da defesa.



De resto, não devem acontecer mais mexidas, com Diogo Costa – uma das surpresas no "onze" com a Turquia -, a permanecer dono da baliza, ao invés do habitual titular Rui Patrício.



No meio-campo, a aposta deve recair no experiente João Moutinho, na zona mais recuada, Bernardo Silva e Bruno Fernandes, enquanto os lugares do ataque serão para Otávio, autor de um golo a uma assistência contra a Turquia, e os indiscutíveis Diogo Jota e o capitão Cristiano Ronaldo. Mas, até à hora do jogo tudo é possível.



Uma vez que a equipa das quinas conta com 26 convocados, três vão ter de ficar fora da ficha de jogo, com os estreantes Tiago Djaló, Gonçalo Inácio, que já tinha ido para a bancada na última partida, e Vítor Ferreira a figurarem-se como esperadas escolhas a indicar por Fernando Santos.



Portugal procura a oitava presença em Mundiais, e sexta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, enquanto os macedónios nunca participaram numa fase final de um Campeonato do Mundo.



O encontro entre Portugal e a Macedónia do Norte, da final do caminho C dos "play-offs" europeus de acesso ao Mundial2022, tem início agendado para as 19h45, no Estádio do Dragão, no Porto, com arbitragem do inglês Anthony Taylor.