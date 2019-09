Seleção de sub-17 conclui torneio da UEFA com triunfo frente à Eslovénia

Lusa Comentários 24 Set, 2019, 14:42 | Seleção Nacional

Depois de vencer na sexta-feira a anfitriã Estónia, por 2-0, e perder no domingo com a Espanha, por 2-1, a equipa das ‘quinas’ fechou a participação neste torneio com novo triunfo.



No jogo, disputado no Estádio Vöru Spordikeskuse, o resultado ficou definido ainda na primeira parte, com Portugal a marcar por João Tomé, aos oito minutos, e Matchói Djaló, aos 23.



A seleção lusa, treinada por José Guilherme, disputa a primeira fase de qualificação para o Europeu do escalão entre 13 e 19 de novembro, em Portugal.



No Grupo 8, Portugal tem como adversários Geórgia, Albânia e a Ucrânia, numa qualificação em que os dois primeiros - juntamente com os quatro melhores terceiros classificados dos 13 grupos -, juntam-se à Espanha e à Inglaterra na ronda de elite, em março de 2020.



Já nessa fase, serão os oito vencedores dos grupos e os sete segundos melhores que se juntam à anfitriã Estónia na fase final do Europeu, entre 21 de maio e 06 de junho de 2020.