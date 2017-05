Seleção de sub-21 inicia preparação para Euro2017 sem Bruma e Bruno Fernandes

Lusa 29 Mai, 2017, 10:32 / atualizado em 29 Mai, 2017, 10:32 | Seleção Nacional

O médio da Sampdoria, que alinhou no domingo frente Nápoles na 38ª e última jornada da Liga italiana, viaja na segunda-feira para Lisboa, enquanto o extremo do Galatasaray só integra os trabalhos a partir de 04 de junho.



Os jogadores realizam hoje exames médicos de rotina e o primeiro treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, a partir das 17:30, sendo que, uma hora antes, um dos jogadores dará uma conferência de imprensa naquele complexo desportivo.



A seleção lusa, que garantiu a presença na fase final da competição que vai decorrer na Polónia, somando oito vitórias e dois empates, integra Grupo B, juntamente com a Sérvia, a Espanha, a Macedónia.



A estreia na prova ocorrerá perante a Sérvia, na cidade de Bydgoszcz, a partir das 17:00 (hora portuguesa), a 17 de junho, defrontando três dias depois, em Gdynia, a Espanha, a partir das 20:45, para concluir a fase de grupos a 23 de junho, frente à Macedónia, na mesma cidade e à mesma hora.



O selecionador Rui Jorge convocou 25 jogadores, mas a lista será reduzida para 23 - número máximo autorizado pela FIFA - até dia 06 de junho.