Seleção escreve a página de ouro da história do futsal português

Pany Varela foi o maior responsável pelo inédito título que a equipa das quinas junta ao Europeu conquistado em 2018, na Eslovénia, ao apontar os dois golos do triunfo, aos 15 e 28 minutos, tendo a Argentina reduzido, também aos 28, por Ángel Claudino.

Portugal entra na lista restrita de países campeões do mundo de futsal, que continha apenas o Brasil, vencedor em cinco ocasiões, Espanha, detentora de dois títulos, e Argentina, que ganhou a última edição, em 2016, na Colômbia. A melhor prestação de sempre dos lusos, até agora, tinha sido o terceiro lugar obtido em 2000, na Guatemala.





Confirmada a vitória a hora foi de registar as opiniões dos protagonistas da conquista.





O marcador de serviço no jogo final, Pany Varela, realçou: “Estamos no topo do mundo. Quando ganhámos o Europeu, o Ricardo disse que tínhamos tocado o céu. Voltámos a fazê-lo com competência e brilhantismo enorme. Alguns vão chamar de sorte, outros vão arranjar desculpas, mas acho que nos fica muito bem esta vitória. Quem trabalha como nós trabalhámos até aqui, merece.



Isto é uma família, quando um falha, o outro está lá. Passa por momentos menos bons, mas, no fim, é feliz. As famílias discutem, têm problemas, mas resolvem e andam para a frente. Conseguimos fazê-lo sempre e hoje voltámos a tocar o céu, porque fomos uma família desde o início. O grupo vence sempre o individualismo. Portugal voltou a ser feliz e estamos de parabéns".











O internacional português Ricardinho foi distinguido como o melhor jogador do Mundial.





No final da partida frisou: “É incrível este feito. Mostrámos que, além de sermos campeões da Europa, queríamos mais. Queríamos uma medalha, como dissemos desde o princípio, mas, quando conseguimos chegar à final, fomos uns guerreiros incríveis.



Fomos uma família de 17 jogadores, mas foram 11 milhões a empurrar-nos e sentimos que podíamos ser os melhores. Espero que estejam orgulhosos de nós, porque nós somos orgulhosamente portugueses e vamos levar o futsal ainda mais acima".











Jorge Braz, selecionador de Portugal, destacou o rigor do grupo: “Temos um sentimento de família muito grande entre todos e trabalhámos dois meses afincadamente para nos prepararmos. Faltava acreditar um bocadinho e dar este ‘clique’ de que podemos mesmo ser os melhores do mundo.



Seguimos o plano de jogo com bastante rigor, mas, nos momentos em que tivemos de sofrer, segurámo-nos todos uns aos outros com uma qualidade fabulosa. Este comportamento é o maior orgulho que um treinador pode ter".







João Matos destacou: “Sabemos que era muito importante saber competir e estarmos confortáveis mesmo em momentos desconfortáveis. Houve jogos em que fomos a prolongamento e em que não era necessário sofrer tanto e hoje soubemos competir. Fomos extremamente inteligentes, conseguimos controlar muitos momentos do jogo e soubemos sofrer. Um campeão do mundo também tem de ter uma estrelinha".

O guarda-redes Bebé confirmou estar nas nuvens: “Ninguém me vai tirar das nuvens, porque nós merecemos. Este grupo merece e o Jorge Braz merece. Há um futsal antes do Jorge Braz e um futsal depois do Jorge Braz. Estamos todos agradecidos pelo que ele tem feito. Dá-nos uma confiança tremenda. Ele acredita mais em nós do que nós próprios”.











Marcelo Rebelo de Sousa , felicitou a Seleção Nacional de Futsal pelo título alcançado, um “feito desportivo extraordinário” que “orgulha todos os portugueses”, recebendo a equipa no Palácio de Belém esta segunda-feira.



Numa nota publicada na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa felicita a Seleção Nacional de Futsal por este título, numa “modalidade em afirmação”.



“Mais um feito desportivo extraordinário que orgulha todos os portugueses e merece por isso o reconhecimento do Presidente da República”, elogiou.

A comitiva portuguesa campeã mundial será recebida no Palácio de Belém pelo Presidente da República esta segunda-feira pelas 15h00.