Seleção feminina "a trabalhar arduamente" na preparação para o Europeu

"Acho que um jogador vive de títulos e esta época consegui conquistar um, mas a época ainda não acabou. Estamos ao serviço da seleção e depois do Europeu, aí sim, poderá ou não ser a melhor época da minha carreira," declarou a melhor guarda-redes da Liga feminina.



Nos próximos dias Portugal realiza três jogos de preparação -- um duplo confronto com a Grécia, em 22 e 25 de junho, e com a Austrália, no dia 28 --, antes de viajar para Inglaterra, no dia 03 de julho, para disputar o Europeu, e bastará à guardiã entrar em campo num desses encontros para somar a 75.ª internacionalização 'AA' por Portugal.



"É sempre muito especial poder atingir marcas muito boas, espero que assim continue. Estamos a trabalhar arduamente e em conjunto para poder fazer mais e melhor", prometeu, convicta sobre o trabalho que a seleção feminina tem vindo a realizar.



Patrícia Morais, que hoje celebra o 30.º aniversário, deixou claro que Portugal tudo fará para chegar à fase final do Europeu na plenitude das suas forças.



O Europeu feminino de 2022 realiza-se de 06 a 31 de julho, em Inglaterra, onde Portugal, chamado a substituir a excluída Rússia, integra o Grupo C, juntamente com Suíça (que defronta em 09 de julho), Países Baixos (13) e Suécia (17).



A guarda-redes reconhece que Portugal terá uma árdua tarefa pela frente, mas promete que a equipa irá batalhar para conseguir a melhor participação de sempre num Euro feminino.



"Temos um grupo muito forte, com equipas de top mundial. Vai ser muito competitivo e muito interessante, mas Portugal tem de estar preparado, porque não vamos para brincadeiras," assegurou.



Portugal realizou hoje novo treino na Cidade do Futebol, ainda sem Francisco Neto, em isolamento na Casa do Atleta, na Cidade do Futebol, após ter testado positivo para covid-19, continuando a liderança dos treinos entregue aos adjuntos Luís Marques e Rita Gonçalves.