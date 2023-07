Seleção feminina de futebol está na máxima força

"Tivemos alguns problemas com as jogadoras durante esta preparação e foi por isso que trouxemos duas jogadoras a mais, mas, felizmente, ontem (sexta-feira) já tivemos todas as jogadoras disponíveis", regozijou-se o técnico luso.

Desta forma, Francisco Neto não tem limitações nas escolhas para o embate com os Países Baixos, em Dunedin: "Acredito que amanhã (domingo) teremos todos os jogadores disponíveis e cabe-nos a nós, enquanto equipa técnica, decidir quem serão as melhores, estrategicamente, para aquilo que aí vem".

O treino de sexta-feira, em Auckland, foi o primeiro com todas as jogadoras em pleno e este sábado o cenário repetiu-se, na Dunedin University, "paredes-meias" com o Forsyth Barr Stadium, o palco do jogo, que as jogadoras lusas visitaram ao final da tarde.

"Temos uma boa ideia da base, mas nunca temos (o onze) fechado. Há sempre mais um treino, há sempre mais uma noite, há sempre algo para ajustar. Aquilo que queremos, acima de tudo, é ter 23 jogadoras preparadas", explicou, antes do último treino.

E, por esse lado, Francisco Neto vai dormir descansado: "Quando digo preparadas, é estarem preparadas com a nossa ideia de jogo. Felizmente, é isso que eu acho que temos".

"Temos as 23 jogadoras a saber o que é ser Portugal, a saber aquilo que nós, enquanto treinadores, queremos estrategicamente, e, depois, cabe-nos a nós, em função daquilo que é a estratégia do jogo - porque todas elas nos aportam coisas diferentes -, escolher as melhores 'peças'", afirmou.

No último encontro de preparação em Portugal, frente à Ucrânia, Francisco Neto introduziu um inédito esquema com três centrais, mas, também quanto a isso, não abre o jogo sobre o que vai apresentar na histórica estreia em mundiais.

"Até pode ser uma linha de dois ou uma linha de seis", brincou o selecionador nacional, reconhecendo que também não sabe qual o esquema tático que as neerlandesas vão utilizar, pois "já se apresentaram com linha (defensiva) de cinco e de quatro e, com bola, muitas vezes com linha de três".

O suspense durará até perto do começo do encontro: "Até à hora do jogo, pelo menos até 90 minutos antes, vamos andar aqui a esconder, uns dos outros, aquilo que iremos apresentar".

"Temos os nossos princípios, aquilo que queremos que as nossas jogadoras façam, bem assimilados. Seja qual for a estrutura que iremos apresentar, os princípios estão bem definidos e não irão alterar, independentemente da noite que eu dormir", frisou.

O nono encontro entre Portugal e Países Baixos, da primeira ronda do Grupo E, está marcado para domingo, pelas 8h30 em Lisboa, no Forsyth Barr Stadium, em Dunedin, na Nova Zelândia, com arbitragem da ucraniana Kateryna Monzul.