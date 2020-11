Seleção feminina de futebol prepara jogos do Europeu

A capitã Cláudia Neto e Vanessa Marques foram as exceções entre as jogadores lusas, já que vão chegar mais tarde à concentração, autorizadas pelos responsáveis da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Na chegada à concentração, jogadoras, equipa técnica e todo o "staff" de apoio à seleção realizaram “testes de despistagem à covid-19”, informa a FPF no seu sítio oficial.



Ambos os jogos serão no Estádio do Restelo - dia 27 de novembro contra a Escócia, e dia 1 de dezembro contra a Albânia.



Portugal está em segundo lugar no seu grupo de apuramento, com 10 pontos em quatro jogos, logo atrás da Finlândia, que tem 13 mas mais um jogo disputado.



Para a fase final do Europeu feminino, inicialmente marcado para o verão de 2021, mas que passou para 2022, por causa dos reajustamentos ditados pela pandemia de covid-19, passam os vencedores de cada grupo mais os três segundos classificados com melhores resultados.