Seleção feminina de futsal com Croácia, Polónia e Eslovénia na corrida ao Euro2021

Em discussão, entre 01 e 06 de setembro, estará a presença na segunda edição do Europeu feminino, depois de Portugal ter sido o anfitrião da fase final da edição inaugural, em 2019, em Gondomar, onde perdeu na final com a Espanha (4-0).



Antes da fase final decorrerá esta ronda de elite de apuramento, cujo sorteio se realizou hoje, já após a discussão da ronda preliminar, a disputar entre 05 e 10 de maio e da qual seleção portuguesa está isenta.



Portugal discutirá o apuramento no grupo 2, cujo anfitrião será a Croácia.



De cada um dos quatro grupos apenas o vencedor se apurará para a fase final, que decorrerá entre 11 e 14 de fevereiro de 2021.



A Espanha, campeã em título, discutirá o apuramento no grupo D, com a Itália, a Suécia, e uma seleção proveniente da ronda preliminar.



Ronda principal de apuramento:



- Grupo 1: Rússia, Hungria, Bielorrússia (anfitrião) e vencedor do grupo B da ronda preliminar.



- Grupo 2: Portugal, Croácia (anfitrião), Polónia e Eslovénia.



- Grupo 3: Ucrânia (anfitrião), Finlândia, República Checa e vencedor do grupo C da ronda preliminar.



- Grupo 4: Espanha, Itália, Suécia (anfitrião) e vencedor do grupo A da ronda preliminar.