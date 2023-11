Seleção feminina de râguebi vence Brasil no segundo encontro da digressão

A seleção portuguesa feminina de râguebi venceu hoje o Brasil por 13-5, em São Paulo, no segundo jogo disputado na digressão que serve como preparação para o Europe Championship do próximo ano.

Portugal perdia por 5-0 ao intervalo, mas um ensaio de Inês Marques (55 minutos), transformado por Daniela Correia (56), que somou ainda duas penalidades (63 E 73) permitiram às ‘lobas’ levar de vencida as brasileiras.



Na terça-feira, as duas seleções tinham-se defrontado pela primeira vez na sua história, num encontro onde as ‘yaras’ saíram vencedoras, por 10-7.



A digressão da seleção portuguesa ao Brasil insere-se na preparação das 'lobas' para o Europe Championship feminino de râguebi, competição que vão disputar pela primeira vez em 2024, depois de vencerem o 'Trophy' este ano.