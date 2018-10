Seleção feminina de sub-19 apura-se para ronda de elite de apuramento para europeu

Lusa Comentários 07 Out, 2018, 20:25 | Seleção Nacional

Na partida da terceira e última jornada do grupo 11, realizada no Complexo Desportivo de Albena, leste da Bulgária, a equipa comandada por Carlos Sacadura garantiu o segundo lugar, depois do triunfo diante da Roménia (2-0) e do empate com a Bulgária (2-2).



“Hoje tivemos pela frente uma Itália muito forte. Tratou-se de um jogo duro, contra uma equipa que tem muita qualidade. Não vencemos, mas este resultado permitiu-nos a qualificação para a Ronda de Elite no segundo lugar do grupo. Fizemos um apuramento positivo”, disse o selecionador, citado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sua página na Internet.